تنسيق معهد فني تمريض 2023.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

يرغب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، في معرفة تنسيق معهد فني تمريض 2023، والذي من المتوقع الإعلان عنه خلال دقائق، إذ يعلن عنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا لإحصائية شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2023، من المتوقع أنَّ يكون تنسيق معهد فني تمريض 2023 ممتدًا للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق معهد فني تمريض 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن تنسيق معهد فني تمريض 2022، كالتالي:

- فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231 درجة.

- فني تمريض حلوان 237 درجة.

- فني تمريض عين شمس 240 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

- فني تمريض القاهرة 246 درجة.

- فني تمريض أسوان 246 درجة.

- معهد فني صحي إسماعيليه 337 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

- معهد فني صحي الإسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.

- فني تمريض الفيوم 260 درجة.

- فني تمريض بني سويف 269 درجة.

- فني تمريض بنها 286 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

- فني تمريض سوهاج 290 درجة.

- فني تمريض المنيا 293 درجة.

- فني تمريض أسيوط 293 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

- فني تمريض المنصورة 326 درجة.

- فني تمريض طنطا 327 درجة.

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.