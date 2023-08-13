موعد إعلان تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لجميع الشعب

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، غدا الإثنين، موعد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، والحدود الدنيا لها والأماكن الشاغرة أمام الطلاب والمتبقية بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بجانب الكشف عن موعد تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية

وكشفت مصادر في وزار التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية، سيكون خلال 48 ساعة، من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الجامعات، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنها، الخطوات الواجب على الطلاب اتباعها بعد الانتهاء من أعمال التنسيق والحصول على بطاقة الترشح النهائية:

** طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة:

- الاستمارة الدالة علي النجاح.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط، من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطالب الحاصلين على الثانوية العامة.