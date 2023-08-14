متى يتم فتح موقع تسجيل الرغبات 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثانية؟

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وإتاحة الدخول عبر موقع تسجيل الرغبات 2023، في الفترة من الثلاثاء 15/8/2023 وحتى السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة 5 أيام.

موقع تسجيل الرغبات 2023 لتنسيق المرحلة الثانية

و أوضحت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للحكومية، أنّ موقع تسجيل الرغبات 2023، سيكون متاحا لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي مساء اليوم، وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة، وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

عدد الطلاب: 259 ألفا و445 طالبا.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%

عدد الطلاب: 906 آلاف و88 طالبا.

إجمالي عدد الطلاب: 350 ألفا و133 طالبا.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ عدد أيام المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ستكون 5 أيام تنتهي السبت المقبل وفقا للضوابط والقواعد على أن تعلن النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق موقع تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة.