إلهام شاهين تدعو الفنانين لحضور مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

وجهت الفنانة إلهام شاهين، الدعوة للفنانين لحضور مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين، المقرر انطلاق نسخته الثانية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الخميس 24 أغسطس الجاري.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور لها من المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين أمس.

وعلقت عليها قائلة: «أدعو النجوم لحضور مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.. أتمنى تكون تظاهرة كبيرة».

مهرجان القاهرة للدراما

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، الخميس 24 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين»، تحت شعار «60 سنة دراما».