إلهام شاهين تعلن أسماء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

يقام حاليا المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، بحضور عدد كبير من الفنانين، والفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين.

وقالت إلهام شاهين: «برحب بيكم جميعا، وسعيدة إني بشارك في لجنة التحكيم، في دورة استثنائية لمرور 60 سنة دراما، اللي وصلت اللهجة المصرية للوطن العربي كله، لذلك دايما مصر هي الرائدة في مجال الفن».

وأضافت: «أتمنى الأعوام المقبلة يشمل المهرجان كل الأعمال العربية»، داعية جميع الفنانين للحضور إلى حفل مهرجان القاهرة للدراما، للاحتفال بصورة مشرفة وكبيرة، مشيرة إلى أنه سيكون على مستوى عال ونتظيم جيد، «ستكون أمام البحر، ولازم نفرح بمصر اللي بتقدم كل يوم شيء جديد ومناطق سياحية جديدة».

وأشارت إلى أن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، هذا العام، تتكون من كريم عبد العزيز، عبد الرحيم كمال، جمال عبد الرحيم، طارق الشناوي.

ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة للدراما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الخميس 24 أغسطس الجاري.

ويوزع خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز، أبرزهم أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.