إلهام شاهين: أتمنى أن يكون مهرجان القاهرة للدراما دوليا في المستقبل

قالت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، إن هذه الدورة استثنائية بمناسبة مرور 60 عاما على الدراما المصرية: «الدراما المصرية وصلت اللهجة المصرية للعالم العربي كله».

المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وأضافت إلهام شاهين، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقرر عقده 24 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة: «اللهجة المصرية انتشرت في كل الوطن العربي بسبب الأعمال الفنية سواء دراما تلفزيونية أو سينما وهو ما جعل لمصر الريادة دائمًا، كما أن مصر هي الأم لكل الوطن العربي».

وتابعت: «هذا العام سيكون المهرجان خاصًا بالأعمال المصرية وأتمنى أن يكون دوليا في المستقبل وأن تشاركنا أعمال من الوطن العربي، كما أن هناك استثناء آخر في هذا المهرجان، فلأول مرة ننظم فعالياته في العلمين، وأتمنى أن كل الزملاء والزميلات المشاركة فيه حتى نحتفل ونفرح كلنا بالدراما والفن المصري الجميل، وأتمنى أن يكون مهرجان هذا العام تظاهرة كبيرة جدا، فالمكان رائع وجميل وجرى التنظيم بديكورات على مستوى عالٍ».

وواصلت: «أهم شيء هو أن نفرح بكل الفنانين والفنانات وأن نفرح ببلدنا وبأن مصر أصبح فيها شيء جديد كل يوم، والعالم كله دلوقتي عينه على مصر، حيث إن بها مناطق سياحية جديدة ونشجع مدينة العلمين ونتمنى أن تكون من أهم مدن العالم».

إلهام شاهين: أتمنى أن يكون هناك مناصفة في الجوائز

وأكدت: «أتمنى أن يكون هناك مناصفة في الجوائز بحيث تمنح الجائزة لأكثر من فنان وعمل، لأن لدينا الكثير من الأعمال الفنية الرائعة، وأنا سعيدة بجائزة الجمهور، وهي فكرة رائعة، لان هناك أعمال درامية وفنية حصلت على شعبية كبيرة، وأتمنى النجاح من كل قلبي للمهرجان».