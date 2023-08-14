أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن النتيجة بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات.

وأوضح «عاشور»، تفاصيل التنسيق الجامعات وموعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية المقرر لها أن تبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، ونستعرض في السياق التالي نتيجة تنسيق كلية الآداب 2023 على مستوى الجمهورية.

نتيجة تنسيق كلية الآداب 2023 على مستوى الجمهورية

ووفقا لموقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العالمي، جاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب 2023 على مستوى الجمهورية:

آداب العريش 327.0

آداب القاهرة 325.0

آداب عين شمس 317.5

آداب الإسكندرية 312.0

آداب حلوان 312.0

آداب بنها 307.0

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

آداب بنات عين شمس 302.5

آداب انتساب موجه عين شمس 300.0

آداب انتساب موجه العريش 299.0

آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 298.0

آداب دمياط 297.0

آداب الفيوم 297.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297.0

آداب المنصورة 296.5

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

آداب طنطا 295.5

آداب الزقازيق293.5

آداب بور سعيد293.5

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293.0

آداب أسوان 292.5

آداب انتساب موجه بنها 292.5

داب كفر الشيخ291.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291.0

آداب دمنهور 290.5