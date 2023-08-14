نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023.. الأولوية للمجموع الاعتباري

يهتم الطلاب في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، بمعرفة نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023، ضمن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة، إذ أغلق باب تقديم الرغبات يوم الخميس الماضي، لتعلن وزارة لتعليم العالي، اليوم، نتيجة المرحلة الأولة، وأيضًا موعد انطلاق المرحلة الثانية لمن لم يحصلوا على مجموع عالٍ.

وتستعرض«الوطن»، نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023، وفق ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا الحدود الدنيا للكليات المختلفة.

نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه وفق ما أعلن اليوم، فإن نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023 ضمن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى، بواقع 307 درجات للحاصلين على الثانوية العامة.

طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 2023

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الطلاب والطالبات يستطيعون الحصول على نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023، عبر الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة التنسيق من هنا

- إدخال البيانات المطلوبة مثل «اسم الطالب، والكود».

- عرض نتيجة التنسيق

أقسام كلية آداب بنها

وأكد أن كلية الآداب جامعة بنها 2023، تتيح للطلاب، الدراسة في عدد من الأقسام، هي:

- قسم اللغة العربية، ويقبل 250 طالبًا بلا شروط

- قسم اللغة الإنجليزية، ويقبل 250 طالبًا، بشرط حصول الطالب على 45 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة الفرنسية، يستقبل 250 طالبًا، بشرط حصول الطالب على 38 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم التاريخ والآثار، يستقبل 170 طالبًا من القسم الأدبي، بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبا من القسم العلمي، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات، يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي، بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبًا من القسم العلمي، على أنّ تكون درجة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم 46 درجة، والرياضيات 80 درجة، وأنّ تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الفلسفة يستقبل 170 طالبًا من القسم الأدبي، بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبًا من القسم العلمي، وأنّ تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الاجتماع يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي، بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبا من القسم العلمي، وأنّ تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم علم النفس يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي، بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبا من القسم العلمي، وأنّ تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم المكتبات، يستقبل 250 طالبا بدون شروط محددة واجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الاعلام يستقبل 250 طالبا، بشرط حصول الطالب على 136 درجة (80%) في مجموع اللغات بالثانوية العامة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة الصينية يستقبل 25 طالبا، بشرط حصول الطالب على 136 درجة (80%) في مجموع اللغات بالثانوية العامة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة اليابانية يستقبل 25 طالبا، بشرط حصول الطالب على 136 درجة (80%) في مجموع اللغات بالثانوية العامة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشار إلى أنّ الأفضلية بين الطلاب، للمجموع الأعلى اعتباريًا، والمقصود بذلك درجة المادة+ مجموع الثانوية العامة.