أقسام كلية الآداب بـ«عين شمس» بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

أقسام كلية الآداب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، من الكلمات التي يبحث عنها الكثيرون من طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمي والأدبي، فهناك مجموع من الضوابط والشروط تنظمها الكلية وتعلن عنها للطلاب، إذ توجد بعض الأقسام التي تشترط اختبارات وأخرى لا تشترط أي اختبارات.

أقسام كلية الآداب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وأعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن أقسامها بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 والشروط الخاصة لكل قسم، موضحة في بيان لها أنها حريصة على تأهيل الطلاب لسوق العمل من مختلف الأقسام.

أقسام وشروط كلية الآداب

- قسم اللغة العربية

يقبل الطلاب بدون شروط.

- قسم اللغة العبرية

أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع اللغات الثلاث على 60% أي 102 درجات، ولا يقبل المفصولين أو المحولين من الخارج ولا المؤهلات العليا.

- قسم اللغات الشرقية

أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع اللغات الثلاث على 60%.

- قسم اللغة الإنجليزية

الأولوية لمجموع الدرجات الأعلى في اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقده القسم، ويقبل القسم الطلاب الحاصلين على 43 درجة في اللغة الإنجليزية، كما يقبل القسم طلاب الانتظام فقط، بالإضافة إلى الوافدين وشهادات المعادلة بنفس شروط القبول، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا التحويلات ولا المفصولين.

- قسم اللغة الفرنسية

أن يكون الطالب حاصلًا على 35 درجة في مادة اللغة الفرنسية وأن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوربية الأولى.

- قسم الحضارة الأوروبية

أن يكون الطالب حاصلًا في مجموع اللغات الثلاث على 108 درجات، ويقبل نقل القيد ولا يقبل المحولين أو المفصولين أو المؤهلات العليا.

- قسم التاريخ

يقبل القسم طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 30 درجة في مادة التاريخ، وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، يقبل الحاصلين على 30 درجة في مادة اللغة العربية و30 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، ويقبل نقل القيد، ولا يقبل المفصولين ويقبل المؤهلات العليا بدون شروط.

- قسم الجغرافيا

يقبل القسم طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 45 درجة في مادة الجغرافيا، أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علوم، فيقبل الحاصلين على مجموع 45 درجة في مادة الجيولوجيا، وبالنسبة للشعبة العلمية رياضة، فيقبل الحاصلين على مجموع 45 درجة في مادة الرياضة البحتة، ويجب أن يجتاز الطلاب اختبار القبول الذي يعقده القسم ولا يقبل المفصولين أو المحولين أو نقل القيد.

- قسم الفلسفة

أن يكون الطالب حاصلًا على 60% أي 36 درجة في مادة الفلسفة شعبة الأدبي، وبالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، يقبل القسم الطلاب بدون شروط ويقبل المؤهلات العليا بالمستوى الأول.

- قسم علم النفس

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى، على أن يكون الطالب حاصلًا على 75% أي 82.5 درجة في مادة علم النفس ومادة اللغة الإنجليزية لشعبة الأدبي، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويجوز قبول الشعبة العلمية على أن يكون الطالب حاصلًا على 75% أي 107.5 درجة في مجموع اللغات الثلاثة، ويقبل القسم عدد 50 طالبًا انتساب من المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين أو المحولين.

- قسم علم الاجتماع

أن يكون الطالب حاصلًا على 77 درجة في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، ويقبل المؤهلات العليا بعد إجراء المقابلة، ويقبل أيضًا المفصولين والمحولين.

- قسم الإرشاد السياحي

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلًا على 36 درجة في اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، وأن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى، ولا يقبل القسم الراسبين من أقسام الكلية ولا المؤهلات العليا، نظرًا لظروف الدراسة، ولا يقبل المفصولين والمحولين.

- قسم المكتبات والمعلومات

الأولوية للمجموع الكلي الأعلى على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى، ويقبل القسم المؤهلات العليا والطلاب المفصولين، ويقبل أيضًا طلاب نقل القيد وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الدراما والنقد المسرحي

اجتياز امتحان القبول، وأن يكون الطالب حاصلًا على 64% أي 110.5 درجة في مجموع اللغات الثلاثة، ويقبل أيضًا الطلاب المفصولين.

- قسم الإرشاد الفرنسي

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلًلا على 27 درجة في اللغة الأجنبية الأولى الفرنسية، ويقبل المفصولين والمحولين والراسبين من أقسام الكلية، ولا يقبل المؤهلات العليا.