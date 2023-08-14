تنسيق كلية الآداب 2023 في جميع المحافظات.. «الفيوم» 297 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إذ أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، كما تضمن أيضا تنسيق كلية الآداب 2023 في جميع المحافظات.

تنسيق كلية الآداب 2023 في جميع المحافظات

وجاء تنسيق كلية الآداب 2023 في جميع المحافظات كالتالي:

- آداب العريش 327 درجة

- آداب القاهرة 325 درجة

- آداب عين شمس 317.5 درجة

- آداب الإسكندرية 312 درجة

- آداب حلوان 312 درجة

- آداب بنها 307 درجات

- آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 درجة

- آداب بنات عين شمس 302.5 درجة

- آداب انتساب موجه عين شمس 300 درجة

تنسيق كلية الآداب 2023 في العريش

- آداب انتساب موجه العريش 299 درجة

- آداب و علوم إنسانية السويس 298.5 درجة

- آداب المنوفية بشبين الكوم 298 درجة

- آداب دمياط 297 درجة

- آداب الفيوم 297 درجة

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 درجة

- آداب المنصورة 296.5 درجة

- آداب انتساب موجه حلوان 295.5 درجة

تنسيق كلية الآداب 2023 في طنطا

- آداب طنطا 295.5 درجة

- آداب الزقازيق 293.5 درجة

- آداب بور سعيد 293.5 درجة

- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 درجة

- آداب أسوان 292.5 درجة

- آداب انتساب موجه بنها 292.5 درجة

تنسيق كلية الآداب 2023 بجميع المحافظات

- آداب كفر الشيخ 291.5 درجة

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 درجة

آداب دمنهور 290.5 درجة.