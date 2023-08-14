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تعرف على علاقة جوائز STARSCRAPERS بـ مهرجان القاهرة للدراما

كتب:

محمود الرفاعى
07:15 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة

أطلق مهرجان العلمين الجديدة، جائزة بعنوان STARSCRAPERS، تقام سنويا ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، وتمنح للاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين كل من في مجاله، بهدف دعم صناعة الدراما المصرية، لكل من ترك بصمة قوية في الصناعة، ومثلوا مصر في المحافل الدولية.

جائزة STARSCRAPERS

وقررت إدارة جائزة STARSCRAPERS في دورتها الأولى، استضافة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام، ليندمجا سويا في تقديم الجوائز من مدينة العلمين الجديدة، على أن ينفصلا العام المقبل لتمنح جائزة STARSCRAPERS خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويقام مهرجان القاهرة للدراما من العاصمة.

يحيى الفخراني رئيس المهرجان

يذكر أن يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان ايهاب فهمي كانوا قد حضروا المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين.

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