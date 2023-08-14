رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على شقق بـ«نزهة الأندلس» في التجمع الثالث

أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، بطرح 380 وحدة سكنية في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة «مشروع نزهة الأندلس»، للارتقاء بمسكن المواطنين.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على وحدة سكنية في مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على شقق في التجمع الثالث

وبحسب كراسة الشروط التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نكشف عن رابط بنك الإسكان والتعمير للحصول على شقق نزهة الأندلس في التجمع الثالث.

- الدخول على هذا الرابط «https://www.hdb-reservation.com/».

- في حالة وجود حساب سابق يمكن الدخول بدون كلمة مرور.

- في حالة عدم وجود كلمة مرور لا بد من إنشاء حساب جديدة للتسجيل.

- في حالة الحجز لشخص قاصر، لابد من كتابة الرقم القومي مرفقا بصورة من شهادة الميلاد.

خطوات الحجز بعد التسجيل على الموقع

- تحويل مبلغ 100,000 جنيه جدية حجز إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- يمكن التحويل من أي فرع لبنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- وسيتم إرسال رسالة تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام 27 ساعة على تحويل المبلغ للبنك.

- في حالة عدم وصول الرسالة خلال 72 ساعة لابد من التواصل مع مركز اتصالات البنك على رقم 19995 أو عبر البريد الالكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com).

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