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مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران من التشيك وألمانيا وإيطاليا اليوم

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:06 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
وصول السياح فنادق مرسي علم

وصول السياح فنادق مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات التشيك وألمانيا وايطاليا تقل حوالي ألفي راكب وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران 

كشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 10 رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك بواقع 5 رحلات من التشيك و3 رحلات من إيطاليا ورحلتان من ألمانيا بالإضافة إلى رحلتين داخليتين عبر خطوط مصر للطيران وذلك ضمن 140‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري. 

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادت فنادق مرسي علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع الجاري حوالي 30 ألف سائح من 11 جنسية أجنبية، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السائح الأجنبي.

وأشار إلى أن فنادق مرسى علم تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي لشواطئ مرسى علم.

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بقلم شاذلي عبدالراضي