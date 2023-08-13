«السياحة»: إعلانات في مباريات الدوري الإنجليزي لجذب السياح إلى مصر

قال محمد أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن اعلانات الترويج للسياحة المصرية من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لن تشمل كل المباريات بل عدد منها منتقاة، وستكون المواجهات التي تحظى بإقبال كبير من المتفرجين داخل الاستاد وتبث تليفزيونيًا للعديد من دول العالم.

الحملة الإعلانية موجهة في الأساس للسائح الإنجليزي

وأضاف سلامة، لـ«الوطن»، أنّ هيئة تنشيط السياحة المصرية اختارت الدوري الإنجليزي بصفته أهم دوريات الكرة في العالم حاليا، إضافة إلى أنّ غالبية الاستادات التي تقام بها المباريات تكون ممتلئة بالجماهير، مشيرًا إلى أنّ الحملة موجهة في الأساس لجذب السائح الإنجليزي.

وتابع بأنّ الحملة الإعلانية للسياحة المصرية بالدوري الإنجليزي تهدف للترويج للمقصد السياحي المصري، موضحًا أنّ الهيئة ستركز من خلال الإعلانات على أهم المقاصد السياحية المصرية كشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والقاهرة.

مو صلاح

وأشار إلى أنّ بعض مباريات الدورى الإنجليزي التى سيتم الترويج بها للمقصد السياحي المصرى سيكون أحد أطرافها فريق ليفربول الذي يلعب له المصري محمد صلاح، موضحا أنّ «مو» صلاح ليس ضمن الحملة الرسمية للترويج للمقصد السياحي المصري حاليا.