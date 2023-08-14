«السياحة»: مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في 2023 «إيجابية»

قال محمد أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن كافة المؤشرات الخاصة بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ بداية العام الحالي وحتى الآن «ايجابية»، موضحا أن التحليل الرقمي لإحصاءات السياحة المصرية خلال الـ 7 شهور الأولى من عام 2023 أكدت أن هناك زيادة حقيقية بأعداد السياح الوافدين من كافة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر.

نسب الإقبال على السفر لمصر خلال الربع الأخير من 2023

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع وفقا لتلك المؤشرات وحجم الطلب على زيارة مصر خلال الشهور المتبقية من العام الجاري أن تتخطى أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية عام 2023 حاجز الـ 15 مليون سائح، لافتا إلى أن نسب الحجوزات على القدوم لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري أعلى من نظيرتها خلال ذات الفترة من عام 2022.

الحملات الدعائية للترويج للمقصد السياحي المصري

وأشار إلى أن الحملات الدعائية التى تطلقها هيئة تنشيط السياحة للترويج للمقصد السياحي المصري بمختلف دول العالم لها توقيتات محددة بحسب طبيعة كل سوق، موضحا أنه يتم اختيار الموعد الأفضل لإذاعة الإعلان من حيث عدد المشاهدين ووجود قابلية لدى مستقبل الإعلان للإنصات إليه واتخاذ قرار السفر.