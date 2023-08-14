خدمات متكاملة وقوافل طبية بمبادرة «أنت الحياة» في عام.. 182 ألف مستفيد

نشرت مؤسسة «حياة كريمة»، جهود مبادرة «أنت الحياة»، التي بدأتها منذ عام، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزارت من خلالها عددا من محافظات الجمهورية، وتم تقديم الخدمات لأكثر من 182 ألف مواطن.

وأوضحت «حياة كريمة»، في منشورها عبر صفحتها على «فيس بوك»، أن مبادرة «أنت الحياة» بدأت بالقوافل الطبية والعلاج بالمجان من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية المختلفة، تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، وملتقيات التوظيف والأنشطة الرياضية من وزارة الشباب والرياضة، مرورا بالأنشطة الخدمية من امتحانات محو الأمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، ومسرح العرائس وورش العمل الحرفية ومعرض الكتاب من وزارة الثقافة.

مبادرة «أنت الحياة»

واستكملت مبادرة «أنت الحياة» جهودها، من خلال تقديم أنشطة توعوية متعلقة بالأم والأسرة والطفل، من خلال المجلس القومي للمرأة، والجامعة البريطانية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بمشاركة سفراء «حياة كريمة»، والأديبة سماح أبو بكر عزت، في «حكاوي ماما سماح»، وكان آخر الخدمات تسديد ديون الغارمين بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير».

مبادرة «أنت الحياة» في عام

وعملت مبادرة «أنت الحياة» على أن تكون مبادرة متكاملة تضم عددا كبيرا من الفعاليات والخدمات لخدمة الأهالي بأكبر قدر ممكن، بمساعدة كل الجهات الشريكة التي تعاونت مع المبادرة.