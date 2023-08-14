متطوعو «حياة كريمة» بكفر الشيخ يوزعون المياه المثلجة على المواطنين بدسوق

وزّع متطوعو مؤسسة حياة كريمة زجاجات المياه المثلجة على العمال والسائقين والمواطنين والباعة بشوارع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة «سُقيا» التي أطلقتها المؤسسة.

توزيع المياه المثلجة على المواطنين بدسوق

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، وبحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونائبه سند أبوكيلة، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل.

وتشهد محافظة كفر الشيخ ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم الاثنين، سيشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

إطلاق مبادرة «سُقيا»

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «سُقيا»، بهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية.

ويشارك في المبادرة متطوعو حياة كريمة في جميع المحافظات، حيث يقومون بتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية بالمحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.

مؤسسة حياة كريمة

يأتي ذلك دعما من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة، والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.