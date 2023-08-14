12 معلومة عن مشروع روضة السيدة 2.. الانتهاء منه قريبا

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مشروع روضة السيدة 2، واحد من مشروعات إسكان العشوائيات التي جرى تطويرها من أجل حياة كريمة للمواطنين، على غرار مشروع روضة السيدة 1، ويقع المشروع فى موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة نحو 6 أفدنة في حي السيدة زينب.

ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري، ويعتبر حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية من هذا الحي العريق، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

أبرز معلومات عن مشروع روضة السيدة 2

- مشروع الروضة 2 يتكون من 9 عمارات سكنية

- العمارة السكنية عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة

- الانتهاء من المباني وجار أعمال التشطيب والمرافق

- المبانى مقامة على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية.

- تتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

- يتمتع مشروع الروضة 2 بوجود العديد من المرافق والخدمات التى تلبي احتياجات السكان.

مبان خدمية

- تضم روضة السيدة 2 مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

- عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني

- كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

- شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع واستدامته.

- مشروع روضة السيدة 2 يعد أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع محافظة القاهرة

- سيتم تسليم وحدات سكنية مشطبة وبها الأثاث للسكان بعد انتهاء المشروع.