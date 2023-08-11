محافظة القاهرة تعلن عن مزاد خردة وكهنة يوم 22 أغسطس

أعلنت محافظة القاهرة من خلال الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات عن بيع بالمزاد العلني خردة وكهنة تشمل «صاج، حديد، خشب كسر، بطاريات، كاوتش سيارات، براميل صاج أوزان متنوعة، لوط أعداد، شاشة عرض إعلانات»، في مخازن غمرة ومخازن مركز معلومات شبكات ومساكن شيراتون.

موعد جلسة المزاد

وأشارت محافظة القاهرة أن جلسة المزاد تعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الساعة 12 ظهرا بنادى شرطة القاهرة فى عابدين، وكراسة الشروط والمواصفات بها كل التفاصيل ويتم الحصول عليها من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مقابل ثمن كراسة الشروط 299 جنيها بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة.

سحب كراسة الشروط من المركز التكنولوجي

كما أعلنت محافظة القاهرة إقامة مزاد لبيع وطرح حق استغلال لمحلات وأنشطة تجارية متنوعة فى عدد من الأحياء على أن يتم عقد المزاد خلال الشهر الجارى، وسحب كراسة الشروط من ديوان عام المحافظة وتحديدا المركز التكنولوجي لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالمزاد.