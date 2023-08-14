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النائب خالد بدوي: القمة الثلاثية امتداد لجهود مصر في حل الأزمة الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
07:50 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
النائب خالد بدوي

النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة اليوم، تؤكد المساعي العربية والأقليمية لحل الأزمة الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال تجاه الفلسطينين.

القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

أضاف «بدوي» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانتهاكات الشنيعة، تطلب توحيد الجهود والرؤى للوصول لحل عادل يضمن للفلسطينين حقوقهم التاريخية في الأراضي المحتلة، لافتا إلى أن القيادة المصرية، دائما تكون حجر الأساس لحل النزاعات فى المنطقة، والبداية تكون من المبادرات المصرية، خاصة أن معظم الدول المجاورة تعتبر امتدادا للأمن القومي المصري.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

طالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، بالوقوف على مسئولياته وضرورة النظر للقضية الفلسطينية، من أكثر من منظور وليس فقط جهة واحدة تفتقد إلى الحيادية، لافتا إلى أن استمرار الأزمة لن يسفر عن مزيد من القتلى والمصابين من الجانبين.

وثمن مواصلة القيادة السياسية المصرية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذل الجهود المضنية لجمع الشمل سواء بين الفلسطينين أنفسهم أو الفلسطينين والأشقاء.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.