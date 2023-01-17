عماد الدين حسين لقناة القاهرة الإخبارية: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية دلالاتها كبيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك تنسيق مستمر بين مصر والأردن وفلسطين، وكانت هناك قمة مشابهة للقمة التي تعقد حاليا، في سبتمبر قبل عامين، كما أن اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية، كان قبل أسابيع قليلة، وكذلك في أكثر من محفل دولي.

حسين: هناك تشديد إسرائيلي وتوسع في الاستيطان

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التطور المهم في هذه القمة، هو التوقيت، فنحن نعرف أن هناك حكومة أكثر يمينية وتطرفا في إسرائيل، وبعض أعضائها يقتحم ويتباهى باقتحام المسجد الأقصى، وهناك تشديد إسرائيلي وتوسع في الاستيطان، وهناك أكثر من 20 شهيدا منذ بداية هذا العام، وهناك رغبة إسرائيلية ترى أنه قد حان الوقت لتهويد كامل الضفة الغربية.

اهتمام مصر والأردن بالقضية دائم ومستمر

وتابع: «هناك تحذيرات قالها الملك عبدالله الثاني قبل أيام، بأن هناك خطر لاندلاع انتفاضة جديدة قد لا تبقي ولا تذر، وأن تجتمع مصر والأردن اليوم، رغبة تقول إن هذه الدول تهتم بهذه القضية ورغبة ورسالة لإسرائيل أن مصر والأردن يهتمان بهذه القضية، ولا يمكن الحديث عن سلام واستقرار دون الحديث عن حل عادل لهذه القضية الفلسطينية».