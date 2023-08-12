الرئيس الفلسطيني يصل العلمين غدا للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

أعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، سيصل إلى مصر غدا الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بالعلمين.

أبو مازن في القاهرة غدا

وأكد السفير دياب اللوح في بيان رسمي اليوم، أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع بين الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

السفير الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي

وعبر السفير دياب اللوح عن شكره على الجهود المصرية المبذولة، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

وأعرب السفير الفلسطيني عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.