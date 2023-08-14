محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال نقل معدات محطة الرصف لموقعها الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد لمحطة الرصف الجديدة، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، بحضور المهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني، خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.

نقل وتطوير المحطة الأسفلتية «محطة الرصف»

وأكد المحافظ أنّه يجري نقل وتطوير المحطة الأسفلتية «محطة الرصف» من موقعها بالقنطرة البيضاء، للموقع الجديد خارج الحيز العمراني، مع تطوير المحطة لتعمل بنظام «سكادا سيستم»، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية.

المحافظ بتفقد أعمال نقل معدات المشروع للموقع الجديد

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال نقل المعدات الخاصة بالمشروع للموقع الجديد، للتأكد من وجود مظلات لحمايتها، ونقل العمال والموظفين العاملين بالمشروع.

جدير بالذكر أنّه جرى فك المحطة الأسفلتية، ونقلها إلى موقع جديد، بعيداً عن المنطقة السكنية بمدينة كفر الشيخ، حفاظاً على صحة قاطنيها والمترددين على إدارة المرور، كما يتم إنشاء محطة تموين سيارات داخل المحطة.