بأقل التكاليف.. كيفية عمل كريم حماية من الشمس بمكونات طبيعية

قالت سارة سمير، خبيرة التجميل، إنه يمكن عمل كريم واق للشمس أو «صن بلوك» بالمنزل، منخفض التكاليف وآمن الاستخدام للبشرة، موضحة مزاياه المتعددة «الخليط غير دهني تماما، وبدون رائحة، والجلد يمتصه بسهولة، وبه نسبة حماية عالية ومغذي للبشرة، ويستخدم للأطفال، لأنه عازل قوي ضد أي عوامل خارجية، ويوضع على البشرة قبل تعرضها لأشعة الشمس المباشرة بـ10 دقائق.

«سمير»: إليكم أبرز مكونات الصن بلوك المنزلي

أضافت «سمير» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أبرز مكونات الصن بلوك المنزلي، كريم الأطفال الغني بـ الزنك لاحتواءه على أكسيد الزنك بنسبة 30% واستخدام زيوت مثل «الكاموميل» غير الدهني القادر على الحماية من بقع الشمس والحروق ويزيل التصبغات وبالتالي توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى بذور العنب والتي تحتوي على وقاية من الشمس 20 واللبان الدكر البديل لفيتامين E ويساعد على ترطيب البشرة واحتفاظها بالمياه وبالتالي تجنب الجفاف المصاحب للتعرض للشمس».

«صن بلوك» منزلي بنسبة حماية 70

وتابعت خبيرة التجميل، «واقي الشمس المصنع في المنزل «صن بلوك» بنسبة حماية 70 ويمكن استعماله لكف اليد أيضا الهام حمايتها من الشمس بجانب ارتداء القفازات وعند اختيار الصن بلوك يجب مراعاة أن يكون بدون كحول أو عطور أو كيماويات قد تتفاعل مع الشمس وتسبب أضرار للبشرة خاصةً الكحول الذي يسبب بقع الجلد».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلف.