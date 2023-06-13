«السفيرة عزيزة» يستضيف نجمات «بيت روز».. ويكشف كواليس المسرحية

استضاف برنامج «السفيرة عزيز» مساء اليوم الثلاثاء، هاجر وسالي سعيد وسماح سليم، وهن نجمات وبطلات المستقبل، والمشاركات في عرض مسرحية «بيت روز» بأدوار بطولة، التي تُعرض على مسرح الطليعة 3 أيام في الأسبوع؛ الخميس والجمعة والسبت، وحققت نجاحا كبيرا.

«بيت روز» مسرحية اجتماعية تهتم بمشكلات الفتيات العصرية

وتحدثت البطلات الثلاث لبرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc» اليوم، عن المسرحية وفكرتها الرئيسية التي تدور حياة 3 شابات يلتقين على أحد الكافيهات، وخلال حوار قصير بين الصديقات يستعرضن مشاكلهن وحياتهن اليومية ونظرتهن أيضًا للحياة ونظرة المجتمع لهن والمعاناة لكل واحدة على حدة، والمسرحية من إخراج وتأليف محمود جمال حديني.

تفاهم كبير بين بطلات «بيت روز»

تقول سالي سعيد، ممثلة مسرحية، عن مسرحية «بيت روز» التي جمعتها ببطلات العرض لأول مرة: «حدث تفاهم كبير والهدف الذي وحدنا كان التركيز على العمل وتقديم موضوع جديد ومختلف وإنجاح العمل».

وتابعت هاجر حاتم، إحدى بطلات «بيت روز»، أنَّ الجمهور تفاعل بشدة مع العرض لدرجة التعليق على العمل الفني وسؤال المؤلف والمخرج عن كيفية فهمه للمشاعر الإنسانية والتفاصيل المختلفة للبنات اللاتي تدور حولهن المسرحية.

تناولت المسرحية في موضوعاتها قضية التحرش والمضايقات التي تتعرض لها البنات وتأخر زواج بعضهن، لتقول سماح سليم، أحد بطلات العرض، إنَّ ضغوط المجتمع وعدم الرضا دائمًا عن الفتاة خاصةً التي لم تتزوج بعد، بل وربط الزواج بسن الـ 30 وإطلاق كلمة «عانس» اللفظ المرفوض متجاهلين أهمية الاختيار الصحيح للزوج وشريك الحياة.