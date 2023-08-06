«السفيرة عزيزة» تستعرض نصائح «التموين» لتجنب الغش بالأوكازيون الصيفي 2023

قال مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أحمد أبوالفضل، بمناسبة انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023، بالمحال التجارية غدًا، إن وزارة التموين تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة.

الاستفادة من تخفيصات الأسعار بالأوكازيون الصيفي

أضاف «أبو الفضل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على «dmc»، أنه، طوال فترة الأوكازيون تقوم مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بإصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما ستنتشر السيارات التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأيضا متابعة عروض تخفيضات والتصدي لأي مخالفات أو عروض وهمية غير مطابقة للتخفيضات المعلنة.

جهاز حماية المستهلك لمساعدة المواطنين

أكمل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار يجب تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفي 2023 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

وتابع: وعلى المواطنين بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية وسيتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على الخط الساخن للجهاز 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين

وأوضح: يجب مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وفي حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى، منوهًا بضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.