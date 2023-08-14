تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة 2023.. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وذلك عقب الانتهاء من اجتماع الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وعضوية رؤساء الجامعات.

تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة 2023، التي تمثلت في 86% للخاص والأهلي وجامعة النيل والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية وجامعة المنصورة الجديدة، وبالنسبة لجامعتي العلمين والجلالة، فإن الحد الأدنى للتقدم لهما 66%، وبالنسبة لجامعات سيناء والملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية والإسماعيلية الأهلية الجديدة، فإن الحد الأدنى للتقدم 65%.

تنسيق الجامعات 2023

وأنهت الجامعات الخاصة استعداداتها لأعمال تنسيق القبول، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، حيث من المقرر أن تبدأ في استقبال الطلاب للتسجيل بدءا من غد الثلاثاء.