رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تنسيق كلية التخطيط العمراني 2023.. «التعليم العالي» تكشف التفاصيل 

كتب:

كريم روماني
01:35 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية التخطيط العمراني 2023، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد عطا المشرف على قطاع التنسيق، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت وزارة التعليم العالي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية التخطيط العمراني 2023 هو 342.0 درجة لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنَّ الكلية تابعة لجامعة القاهرة، لافتة إلى أنَّه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق الكلية من موقع التنسيق.

الحدود الدنيا للشعب العلمية 2023

- كلية هندسة دمياط 361.5 درجة.

- كلية هندسة بور سعيد 359 درجة.

- كلية هندسة طنطا 358 درجة.

- كلية هندسة بنها بشبرا 357.5 درجة.

- كلية هندسة الإسكندرية 357 درجة.

- كلية هندسة حلوان 356.5 درجة.

- كلية هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.

- كلية كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 درجة.

- كلية هندسة بنها 355.5 درجة.

- كلية هندسة السويس 355 درجة.

- كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 درجة.

- كلية هندسة حلوان بالمطرية 354 درجة.

- كلية هندسة الفيوم 352.5 درجة.

- كلية هندسة جنوب الوادي  351.5 درجة.

- كلية هندسة بني سويف  351 درجة.

- كلية هندسة أسوان 350 درجة.

- كلية هندسة المنيا 350 درجة.

- كلية هندسة سوهاج 349.5 درجة.

- كلية هندسة أسيوط 349 درجة.

- كلية هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة. 

- كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة.

- كلية تخطيط عمراني القاهرة 342 درجة.

اقرأ المزيد:

رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 91.34% للطب و85% للهندسة و83.65% للإعلام

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 (بث مباشر)

ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. اعرف كليتك

تفاصيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي.. ورابط الاستعلام
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.