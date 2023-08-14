تنسيق كلية التخطيط العمراني 2023.. «التعليم العالي» تكشف التفاصيل 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية التخطيط العمراني 2023، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد عطا المشرف على قطاع التنسيق، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت وزارة التعليم العالي، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية التخطيط العمراني 2023 هو 342.0 درجة لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنَّ الكلية تابعة لجامعة القاهرة، لافتة إلى أنَّه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق الكلية من موقع التنسيق.

الحدود الدنيا للشعب العلمية 2023

- كلية هندسة دمياط 361.5 درجة.

- كلية هندسة بور سعيد 359 درجة.

- كلية هندسة طنطا 358 درجة.

- كلية هندسة بنها بشبرا 357.5 درجة.

- كلية هندسة الإسكندرية 357 درجة.

- كلية هندسة حلوان 356.5 درجة.

- كلية هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.

- كلية كلية الهندسة جامعة دمنهور 356 درجة.

- كلية هندسة بنها 355.5 درجة.

- كلية هندسة السويس 355 درجة.

- كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 355 درجة.

- كلية هندسة حلوان بالمطرية 354 درجة.

- كلية هندسة الفيوم 352.5 درجة.

- كلية هندسة جنوب الوادي 351.5 درجة.

- كلية هندسة بني سويف 351 درجة.

- كلية هندسة أسوان 350 درجة.

- كلية هندسة المنيا 350 درجة.

- كلية هندسة سوهاج 349.5 درجة.

- كلية هندسة أسيوط 349 درجة.

- كلية هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة.

- كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة.

- كلية تخطيط عمراني القاهرة 342 درجة.