خبير دولي: قمة العلمين تبرهن على اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن انعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، تعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية، ووضعها على رأس أولويات الملفات الخارجية، وهو ما ظهر جلياً من خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الموقف العربي الفلسطيني

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن القمة تعكس أهمية وقوة الموقف العربي لدعم القضية الفلسطينية، وأضاف أن هذه القمة تدعم حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على أرواح وأموال الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

قمة العلمين الثلاثية

وتابع «سيد أحمد» أن استمرار الانقسام الفلسطيني يعني عدم استقرار المنطقة بالكامل، ولهذا أكدت القمة الثلاثية في العلمين الجديدة اليوم، دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية.

واستطرد أن قمة اليوم تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب القيادة المصرية والأرنية، وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الرؤساء العرب للنظر في انتهاكات إسرائيل المستمرة.