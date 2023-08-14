 مساعد مدير الفاو: 800 مليون جائع في العالم ناقوس خطر للسنوات العجاف

قال عبد الحكيم الواعر، مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن الأمن الغذائي هو أحد أساسيات استراتيجيات الدول، وإن كان غاب عن الساحة فترة طويلة، حتى أصبح «ناقوس خطر» في السنوات الثلاث الأخيرة، التي وصفها بـ«السنوات العجاف».

دور المنظمات الإقليمية والدولية كعامل مساعد

وأضاف «الواعر»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن مسؤولية توفير الأمن الغذائي هي مسؤولية الدول وحكومات الدول في الأساس، وتأتي المنظمات الإقليمية والدولية كعامل مساعد لتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن هذه الشراكة مطلوبة، بل يجب توسيع هذه الشراكة على المستوى الإقليمي، لأن الدول لا يمكنها تحقيق الأمن الغذائي بشكل سيادي وشكل منفرد ومستقل، خصوصاً في منطقتنا العربية، التي تعاني من ندرة الموارد المائية والزراعية منذ عقود.

منظومة قانونية لتشجيع الاستثمار

وأوضح مساعد مدير عام «الفاو» أنه يجب وضع بنية تحتية ومنظومة قانونية لتشجيع الاستثمار، حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في زيادة الأمن الغذائي، الذي يتضمن زيادة الإنتاجية، وتغيير بعض ثقافات استهلاك الغذاء.

وتابع بقوله: «نحن اليوم نتكلم عن 800 مليون جائع حول العالم، يذهبون للنوم يومياً بدون وجبة طعام، بينما ما زلنا نهدر 40% من الغذاء، بسبب أنماط الاستهلاك».