منظمة الأغذية والزراعة تتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي للقمح خلال الموسم الحالي

توقع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي للقمح لموسم 2022/ 2023 مستوى قياسي وقدره 784 مليون طن مدعومًا بالتعافي الكبير لموسم زراعة القمح في كندا والاتحاد الروسي، كذلك الكميات المخزنة في كلاً من الصين والاتحاد الروسي، على أن تنخفض مستويات التخزين العالمية بنسبة تصل إلى 8% في جميع دول العالم.

انخفاض الكميات المخزنة للحبوب الخشنة

أما الحبوب الخشنة الأخرى مثل الذرة والشعير والأرز متوقع أن تنخفض الكميات المخزنة لأدنى مستوى لها منذ عام 2013، بسبب الانخفاض في قوائم الجرد في عدد من البلدان الرئيسية المرتقب الإنتاج بها، لتنفض بنسبة 2.8% لتصبح 467 مليون طن فقط خلال العام الحالي، وذلك رغم التوقع بانخفاض الإنتاج العالمي للأرزّ، الذي يتوقع أن يبقى عند مستوى إجمالي متوسط، مدعوم بمستويات الزراعة المرتفع في قارة آسيا وتعافي الإنتاج في أفريقيا.

أما توقعات منظمة الأغذية والزراعة الفاو للإنتاج العالمي للبذور الزيتية فقد توقعت المنظمة أن يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022/ 2023، في ضوء التوقّع بأن يعوّض الارتفاع في إنتاج فول الصويا وبذور اللفت الانخفاض المحتمل في إنتاج بذور دوار الشمس.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي السكر بدعم من التوقعات بحدوث تعافٍ كبير في إنتاج البرازيل وإنتاج كميات أكبر من المحاصيل في دولتي الصين وتايلند، مقابل التوقعات بتنامى الاستهلاك بوتيرة أبطأ.

كما توقعت «الفاو» ارتفاع الإنتاج العالمي للحوم ومنتجات الألبان خلال العام الحالي 2022 بشكل طفيف، وارتفاع إجمالي الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة تصل إلى 1.2 %ة، مع ترقب بتعويض التوسع في إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة تصل إلى 2.6% بأشواط عن التراجع الطفيف في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية.