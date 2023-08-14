أعلنت جامعة كفر الشيخ الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، بعد فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الجامعي 2023 - 2024، للطلاب القدامى والمستجدين من المنتسبين إلى الجامعة.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ

وحدّدت الجامعة الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ كالتالي:

1- عدد «4» صور شخصية للطالب أو الطالبة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للضامن مختومة بختم النسر.

4- استمارة تُستوفى بمعرفة الضامن.

5- إقرار ولي الأمر.

6- شهادة خلو من الأمراض.

7- استمارة بحث اجتماعي.

8- التعليمات الخاصة بالإقامة.

9- استمارة يتم ملئها بمعرفة الكلية.

10- التعليمات الخاصة بإدارة التربية العسكرية للطلاب البنين فقط.

11- صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب والطالبات المستجدين.

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية

ومن ضمن الشروط التي وضعتها الجامعة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ ما يلي:

1- أنّ يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس وحاصل على تقدير جيد على الأقل، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا في السكن المميز وتُعتمد من رئيس الجامعة.

2- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها والتي يرى مجلس إدارة المدن الجامعية سهولة المواصلات منها وإليها.

3- ألا يكون قد صدر ضد الطالب أو الطالبة عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية من الجامعة أو الكلية من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في البند 5 وما بعده أو من المدن الجامعية طوال دراسته بالجامعة وإقامته بالمدن الجامعية أو دراسته بأية جامعة أخرى.

4- ألا يكون قد انتهت إقامته بالمدينة لعدم سداد الرسوم.

5- أنّ تثبت لياقته صحيا.

6- ألا يكون مستحقا عليه رسوم سابقة أو مديونيات للمدينة.

7- ألا يكون متزوجا.

8- ألا يكون قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها فى اللائحة بدون عذر مقبول في العام السابق.

المدن الجامعية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ المدن الجامعية هي إحدى مرافق جامعة كفر الشيخ الهامة، وتتولى تقديم خدمة متميزة مدعومة لفئة من خيرة الطلاب والطالبات بجميع الكليات وتنقسم إلى:

- أولاً: المدن الجامعية «طلاب»، وتتكون من وحدتين سكنية بسعة إجمالية 792 طالبا.

- ثانياً: المدن الجامعية «طالبات»، وتتكون من 4 وحدات سكنية بسعة إجمالية 2200 طالبة.