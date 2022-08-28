الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بكفر الشيخ.. منها بطاقة الترشيح

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في جامعة كفر الشيخ عن فتح باب التقدم إلكترونياً للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023م، وذلك للطلاب القدامى والمستجدين من المنتسبين إلى الجامعة.

وفتحت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية باب التقديم من يوم 1 وحتى 31 أغسطس من الشهر الجاري للطلاب القدامى، وبدأ استقبال طلبات الطلاب المستجدين خلال الفترة من 10 أغسطس ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تُقدم «الوطن» كل ما تُريد معرفته عن المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، وشروط الالتحاق بها، والأوراق اللازمة للتقديم، والرسوم المقررة، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

- إذا تغيب الطالب عن الإقامة بالمدينة لمدة 15 يوما متصلة دون عذر تقبله إدارة المدن الجامعية يُعرض نفسه للفصل من المدينة.

طرق التقدم للمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ

ويُمكن للطلاب القدامى أو المستجدين التقدم بطلب الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية، وملء الاستمارة الخاصة بالإدارة من خلال الرابط التالي:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

المستندات والأوراق المطلوبة

وحددت الزهراء لإدارة المدن الجامعية بكفر الشيخ المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:

عدد «4» صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للضامن مختومة بختم النسر.

استمارة تُستوفى بمعرفة الضامن «يتم تنزيلها من الموقع».

إقرار ولي الأمر «يتم تنزيلها من الموقع».

شهادة خلو من الأمراض «يتم تنزيلها من الموقع».

استمارة بحث اجتماعي «يتم تنزيلها من الموقع».

التعليمات الخاصة بالإقامة «يتم تنزيلها من الموقع».

استمارة يتم ملئها بمعرفة الكلية «يتم تنزيلها من الموقع».

التعليمات الخاصة بإدارة التربية العسكرية للطلاب البنين فقط «يتم تنزيلها من الموقع».

صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب والطالبات المستجدين.

يتم طباعة الأوراق والمستندات المطلوبة من الموقع والتوجه إلى مقار المدن الجامعية في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمدن الجامعية لسداد المصروفات واستكمال إجراءات التسكين.