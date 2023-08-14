رئيس المنتدى العربي للزراعة: العالم غير جاد في تنفيذ التزامات العمل المناخي

قال المهندس عوني الكلوب، رئيس المنتدى العربي للزراعة، إن الأزمة التي تحاصر العالم الآن، تتعلق في الأساس بالتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، وعن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل إمدادات الغذاء في العالم.

الاتفاقية الإطارية للمناخ

وأضاف رئيس المنتدى العربي للزراعة، خلال مداخلة عبر سكايب من عمّان مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن غالبية الدول، خاصةً الكبرى منها، لم تلتزم بتنفيذ التعهدات التي تم قطعتها في مؤتمرات المناخ المتتالية، بما في ذلك مؤتمر باريس، مشيراً إلى أن خسائر الجفاف في 2022، بلغت نحو 40 مليار دولار.

ولفت إلى أن العالم على ما يبدو غير جاد في تنفيذ التزامات خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وأضاف: «نحن ذاهبون إلى أزمة غذائية لا أحد يعلم مداها»، لافتاً إلى أن هناك أنباء عن تدمير البني التحتية في عدد من الموانئ الأوكرانية.

الحبوب الأوكرانية والروسية

وأوضح أن «المنطقة العربية تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية والروسية، وقمة الجزائر الأخيرة ركزت على الأمن الغذائي، ولا يعقل أن نظل كعرب ننتظر بواخر الحبوب تأتي لنا بالطعام من البحر»، معرباً عن تمنياته بأن يكون هناك تحرك جدي من الدول العربية، في مسألة الأمن الغذائي.