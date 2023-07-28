محمد رياض يتابع الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان المسرح القومي

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي المصري، الذي يقام داخل دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين.

محمد رياض يتابع سير تحضيرات حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي

وحرص محمد رياض، رئيس مهرجان القومي للمسرح المصري، على متابعة سير الاستعدادات النهائية لحفلة الافتتاح.

هاني شنودة ينتهي من بروفات حفل الافتتاح

وأجرى الموسيقار هاني شنودة، البروفات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري، إذ من المتوقع ان يشدو بالعديد من المقطوعات الموسيقية، من أبرزها موسيقى فيلم «شمس الزناتي».

إطلاق اسم عادل إمام على الدورة الجديدة من مهرجان المسرح

وأطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، على هذه الدورة اسم الزعيم عادل إمام، بينما سيكرم عددا كبيرا من الفنانين، وهم صلاح عبد الله، رياض الخولي، محمد أبو داوود، خالد الصاوي، محمد محمود، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، الدكتور سامي عبد الحليم، مهندسة الديكور نهى برادة، والكاتب محمد السيد عيد.