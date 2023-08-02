المخرج علي إدريس يكشف موعد طرح فيلم «أولاد حريم كريم» في دور العرض

كشف المخرج علي إدريس، عن موعد طرح فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر، وذلك بعدما جرى الانتهاء من تصويره كاملًا قبل أسابيع قليلة، ودخوله مرحلة المونتاج.

وقال المخرج علي إدريس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة استقرت على طرح فيلم «أولاد حريم كريم» في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، مؤكدًا أنّ الفيلم يحمل العديد من المفاجآت، مُعربًا عن آماله بأنّ يُحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يفوق ما حققه الجزء الأول.

وكان مصطفى قمر، قد كشف قبل أيام، عن تفاصيل إحدى أغاني فيلم أولاد حريم كريم، حيث يُقدم أغنية تحمل اسم «بنتي»، من كلمات الشاعر رضا زايد، وتوزيع موسيقي أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شرارة، صولو كمان عزف المايسترو يحيى الموجي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم بجانب مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى ومن جيل الشباب يشارك تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وهنا داوود، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.