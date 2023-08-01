4 أغان لـ مصطفى قمر في «أولاد حريم كريم»

يضع المخرج علي إدريس، والفنان مصطفى قمر، اللمسات الأخيرة لفيلم «أولاد حريم كريم» من مرحلة المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

وقال المخرج علي إدريس، لـ«الوطن»، إنّ أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» تضم 4 أغاني، جرى الانتهاء من تسجيلهم مؤخرًا، موضحًا أنّ تلك الأغاني لن تكون بصوت مصطفى قمر فحسب، بل سيُشاركه فيها أبطال العمل من النجوم الكبار والأجيال الجديدة، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال الفيلم إعجاب الجمهور، فور طرحه في السينمات.

وكان مصطفى قمر، قد كشف قبل أيام، عن تفاصيل إحدى أغاني فيلم أولاد حريم كريم، حيث يُقدم أغنية تحمل اسم «بنتي»، من كلمات الشاعر رضا زايد، وتوزيع موسيقي أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شرارة، صولو كمان عزف المايسترو يحيى الموجي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم بجانب مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وبشرى ومن جيل الشباب يشارك: تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس وهنا داوود، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.