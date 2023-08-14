مقتل أنثى أسد أثارت الذعر بين المواطنين في كوريا الجنوبية

بدأت السلطات في كوريا الجنوبية التحقيق في واقعة هروب أنثى أسد من مزرعة خاصة، مما تسبب في إصارة حالة من الذعر بين عدد من المواطنين، قبل أن تلجأ إلى إحدى المناطق الجبلية، إلا أن أحد الصيادين تمكن من قتلها، بتصريح من الشرطة.

ويخضع صاحب المزرعة للتحقيق، نظراً لعدم حصوله على إذن رسمي بتربية هذا النوع من الحيوانات، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هروب أنثى الأسد من المزرعة.

قتل أنثى الأسد هربت لمنطقة جبلية

وأشارت السلطات الكورية الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هروب أنثى الأسد تسبب في ذعر شديد بين المواطنين، وذلك بعدما أبلغ صاحب المزرعة بهروبها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما فوجئ بقفصها فارغاً، فسارع بإبلاغ السلطات بعدما ساوره القلق لما يمكن تسببه أنثى الأسد من خطر على المارة.

تعليق الشرطة على هروب أنثى الأسد

وعلقت شرطة مقاطعة «كوريونج» الكورية على واقعة هروب أنثى الأسد، حيث تحركت الأجهزة المختصة على الفور، وتم إرسال عدد من ضباط شرطة وعمال الطوارئ وصيادين مدنيين، إلى منطقة هروب أنثى الأسد.

كما أصدرت الشرطة بياناً حذرت فيه المواطنين من دخول منطقة جبلية، يعتقد أن أنثى الأسد لجأت إليها، وأشارت، في بيان لاحق، إلى أن أحد الصيادين تمكن من قتل أنثى الأسد، بناءً على أمر من الشرطة، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أي هجوم من قبل أنثى الأسد على أحد من المواطنين، طوال فترة هروبها، التي تمتد لنحو أسبوعين.

وقائع هروب أسود في دول عدة

وقبل نحو 3 أسابيع، تم رصد أسد في شوارع إحدى المدن الألمانية، في الوقت الذي لم يتم فيه إبلاغ أي حديقة من حدائق الحيوانات في البلاد، باختفاء أسد أو هروبه منها.

وقبل ذلك بشهور قليلة، ظهر أسدان في شوارع مدينة صينية، بعد هروبها من سيرك، وقالت الشرطة، في ذلك الوقت، إنها تمكنت من السيطرة على الوضع خلال 15 دقيقة.