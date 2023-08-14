«آثار الإسكندرية»: إنجاز 99% من مشروع حماية قلعة قايتباي

تفقد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، المرحلة النهائية من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 99%، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبتكلفة 267 مليون جنيه.

آثار الإسكندرية: المشروع يحمي قلعة قايتباي بنسبة 100%

وقال مدير آثار الإسكندرية، في بيان اليوم، إن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تجري أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية وبنسبة حماية 100%.

كما أكد أن أعمال مشروع حماية قلعة قايتباي لم يتبق منها سوى تركيب وحدات الإنارة فوق المشاية الخرسانية «الكوبري».

تفاصيل مشروع حماية الشواطئ بالإسكندرية

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 مترا، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجري بطول 30 مترا، ورصيف بحري بطول 100 متر.