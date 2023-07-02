مدير عام آثار الإسكندرية: لا زيادة في أسعار دخول المناطق الأثرية بالمحافظة

أكد الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية، أن ما أشيع حول زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بالإسكندرية لا أساس له من الصحة، موضحا أنه لم تطرأ أي زيادات على أسعار التذاكر بالنسبة للمصريين وكذلك الطلبة المصريين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار حريصة على أن تكون أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية في متناول الجميع للتعرف على تاريخ البلاد وتكوين معلومات عامة عن تلك المناطق.

الزيادة للأجانب فقط

وأضاف «أبو الحمد» أن الإسكندرية تضم 10 مناطق أثرية هي منطقة كوم الشقافة وعمود السواري والمسرح الروماني ومنطقة الأنفوشي «مقابر الأنفوشي»، وعمود السواري ومنطقة مصطفى كامل الأثرية وقلعة قايتباي ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية ومكتبة الإسكندرية ومنطقة الشاطبي الأثرية وجميعها مفتوحة للزوار ولم تحدث أي زيادة في أسعار الدخول علما بأنه توقف العمل بالنقود في المتاحف والتعامل فقط بالفيزا وزيادة الأسعار التي حدثت من أول يونيو كانت على أسعار التذاكر بالنسبة للأجانب فقط.

أسعار المناطق الأثرية

وأشار محمد السيد مسئول قسم الوعي الأثري إلى أن أسعار دخول المناطق الأثرية للمصريين والطلبة كالتالي:

- كوم الشقافة، وقلعة قايتباي ومتحف المجوهرات الملكية 30 جنيها للمصريين و10 جنيهات للطلبة.

-‏ عمود السواري 20 جنيها والطلبة 5 جنيهات

-‏ المسرح الروماني ومنطقة الشاطبي الأثرية ومنطقة مقابر الأنفوشي الأثرية ومنطقة مصطفى كامل الأثرية 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلبة.

-‏المتحف القومي 20 جنيها و5 جنيهات للطلبة.

- أما أسعار دخول مكتبة الإسكندرية 5 جنيهات و3 جنيهات للطلبة.

- ‏ومواعيد دخول هذه المناطق من 8 صباحاً وحتى 5 مساء عدا الأعياد من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً، ودخول المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية مجاناً بعد الحصول على تصريح من خلال إدارة آثار الآسكندرية.