حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «مش سليم».. فيديو

كشف الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «مش سليم»، المقرر طرحها الأربعاء المقبل.

ونشر حمزة نمرة، البرومو الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: «مش سليم.. الأربعاء 16 أغسطس الساعة 7 مساء، بتوقيت القاهرة على اليوتيوب وكل منصات الموسيقي».

أغاني حمزة نمرة من ألبوم «رايق»

وطرح حمزة نمرة، مؤخرا أغاني ألبومه الجديد «رايق» تباعا، وتصدر معظمها تريند «يوتيوب»، وهي «لعله خير، أنا الطيب، رياح الحياة»، وأصبح الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات الشهير، كما طرح أيضا أغنيات «رايق، واسكندرية، وغروب».