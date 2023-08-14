ننشر كلمات أغنية «لعله خير» للفنان حمزة نمرة.. تصدر بها تريند «يوتيوب»

حققت أغنية لعله خير للفنان حمزة نمرة، نحو مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتعد سادس أغاني ألبوم رايق، الذي قرر «نمرة» المنافسة به في موسم صيف 2023، من خلال طرح أغنية أوأكثر مساء الأربعاء من كل أسبوع، وقدّم حتى الآن أغاني بخلاف لعله خير «غروب، إسكندرية، رايق، رياح الحياة، أنا الطيب».

أغنية لعله خير، من ألحان حمزة نمرة والتي تعاون من خلالها مع الشاعر والكاتب عمر طاهر، توزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

أغاني حمزة نمرة الأكثر استماعا على يوتيوب

وتصدّر حمزة نمرة، تريند يوتيوب خلال الأسبوع الماضي بثلاث أغنيات، وهى «لعله خير، أنا الطيب، رياح الحياة»، وأصبح الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات الشهير.

كلمات أغنية لعله خير للفنان حمزة نمرة

وجاءت كلمات أغنية لعله خير التي تغنى بهار حمزة نمرة:

النجوم مرصوصة كده رصة أبهة

واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى

فرصة سعيدة أيها الليل

اللي جي الضلمة بتبروز ساعات في القلب ضي

ولعله خيريا نجوم بترقص في السما لعله خير

سكر خفيف الشاي عملته وجيت

وقلت بس ياريت الدنيا تسمعني

ورا الإزاز واقف موارب شيش

ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني

قال القمر قرب هنا أسهر معاك

عندي خبر بس إنت رد الباب وراك

ولعله خيرايه اللي عندك يا قمر لعله خير

ياما وقعنا في الطريق ونقوم

لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول

وتخوني خطوة أمشي خطوة كمان

ألقى طريقي يبان أسهل من الأول

بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام

يومي الجديد رفرف على جناح الحمام

ولعله خيردي الشمس جاية ف وقتها لعله خير