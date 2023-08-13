1.3 مليون مشاهدة لأغنية أنا الطيب لـ حمزة نمرة عبر يوتيوب

حققت أغنية أنا الطيب للفنان حمزة نمرة، نحو مليون و300 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها مساء الأربعاء الماضي، وتصدّر «نمرة» بعدد من أغنياته تريند يوتيوب، منها «رياح الحياة، لعله خير، أنا الطيب».

صناع أغنية أنا الطيب لحمزة نمرة

أغنية أنا الطيب، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

ألبوم رايق يضم 13 أغنية

وينافس حمزة نمرة، في موسم صيف 2023 بألبوم رايق، والذي يضم نحو 13 أغنية، قرر طرح أغنية أو أكثر مساء كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وطرح حتى الآن أغاني «رايق، غروب، إسكندرية، رياح الحياة، لعله خير، أنا الطيب».

طرح 5 أغنيات من الألبوم

وحققت أغنية رياح الحياة نحو 4 ملايين و600 ألف مشاهدة، وإسكندرية نحو 750 ألف مشاهدة، واغنية رايق نحو 4 ملايين و300 ألف مشاهدة، وغروب نحو مليون و600 ألف مشاهدة.