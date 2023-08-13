وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدا يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 26 مسجدًا يوم الجمعة القادمة الموافق 18 / 8 / 2023م، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 86 مسجدًا منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف المنيا

7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

14. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

18. النور – الزرازرة– دار السلام

19. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

20. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

23. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاتة - العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية - نجع حمادي