مصطفى درويش الغائب الحاضر في العرض الخاص لفيلم 5 جولات

حرص صناع فيلم 5 جولات في العرض الخاص المقام الآن في إحد سينمات مصر الجديدة، على تذكر الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال الفيلم، والذي رحل عن عالمنا منذ عدة أشهر.

ووضع صناع فيلم 5 جولات، بوستر خاص للفنان مصطفى درويش على مدخل المكان المقام فيه العرض الخاص، في لافتة لاقت إعجاب الكثيرين، وجعلت الحضور يدعون له.

وكان الفنان مصطفى درويش، شارك في فيلم 5 جولات، وصور المشاهد الخاصة بدوره قبل رحيله عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

يذكر أن فيلم 5 جولات، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم آدم الشرقاوي ونور خالد النبوي وماجد المصري وعايزة الأيوبي وداليا شوقي ومصطفي درويش وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبد المعطي وأخراج مازن أشرف.