إكسترا نيوز: استضافة العلمين القمة الثلاثية بجانب المهرجان يؤكد أنها مدينة متكاملة

قالت لما جبريل، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنه بجانب حالة الترفيه بمدينة العلمين الجديدة، من حفلات غنائية وبطولات رياضية وعروض أزياء، ضمن الفعاليات المقامة بصفة يومية، منذ شهر يوليو الماضي، هناك أيضا أحداث سياسية بارزة تؤكد أن المدينة متكاملة.

جبريل: احتضان مدينة العلمين لأحداث سياسية بارزة

وأشارت «جبريل»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى احتضان مدينة العلمين لأحداث سياسية بارزة وهامة في هذه المرحلة، موضحة أن اليوم شهد استقبال الرئيس السيسي، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، في قمة ثلاثية ليست الأولى من نوعها لكنها متابعة دورية للقمة.

المستجدات على الأراضي الفلسطينية

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّ القمة الحالية لها علاقة بكافة المستجدات على الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى استقبال الفصائل الفلسطينية المختلفة الشهر الماضي في العلمين، بهدف عقد اجتماعات ترمي للم الشمل للبيت الفلسطيني من الداخل، وهو له دلالة على أهمية القضية الفلسطينية، التي تأتي على رأس الأولويات وفي قلب الوطن المصري.