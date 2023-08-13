لماذا اختيرت العلمين الجديدة لإقامة النسخة الثانية من مهرجان الدراما؟.. صناعه يجيبون

تقام النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين»، تحت شعار «60 سنة دراما»، المقرر انطلاقه الخميس 24 أغسطس.

سبب اختيار العلمين الجديدة

كشف عدد من صناع مهرجان القاهرة للدراما، سبب اختيار العلمين الجديدة لإقامة النسخة الثانية من المهرجان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة من المهرجان.

قال الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إن إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة ليست بدعة، مؤكدا أن هناك تلازمًا في المكان بين السياحة والفن.

وأضاف أن مصر يوجد بها أماكن رائعة، متابعًا: «أنا متفاجئ بالعلمين، واختيار هايل، ولدينا أماكن بهذا الشكل، وأتمنى أن يقام كل مهرجان في مكان مختلف».

وأيدت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، حديث الفنان يحيى الفخراني، متمنية ألا يقام المهرجان في العلمين مرة واحدة، بل مرات عديدة قادمة، كما أن المهرجانات الفنية هي دعاية للفن والثقافة والسياحة في نفس الوقت مثلما حدث لمدينتي كان الفرنسية وفينيسيا الإيطالية.

مكان فوق الخيال

على صعيد متصل، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية إن مدينة العلمين الجديدة مكان فوق الخيال، ولم يصدق ذلك إلا عندما زارها، وهناك إقبال كبير لمدينة العلمين، والحفلات رفعت راية كامل العدد.

وأوضح جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة Counsel Masters أن القوة الناعمة تصل لكل منطقة في العالم، ومن الأشياء التي تعلي من شأنم المدن، هي الرياضة والفن والموضة، وهو ما حدث بالفعل على أرض العلمين الجديدة.