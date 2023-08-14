كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية تحتفل بتخريج أولى دفعات الإعلام

نظمت كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية، ومركز أركان الثقافي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، حفل تخرج لأولى دفعات دورات الإعلام المتنوعة، بحضور العميد ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية، وذلك داخل مقر وازرة القوى العاملة.

وكيل وزارة القوى العاملة يسلم شهادات التخرج

تضمن الاحتفال تسليم الشهادات الموثقة من وكيل وزارة القوى العاملة، والعميد ديفيد، لثلاثة وخمسون متدربًا في تخصصات الجرافيك والمونتاج والتسويق الالكتروني والتصوير.

يأتي هذا التدريب ضمن اتفاقية بروتكول عام 2023 بين الكنيسة ووزارة القوى العاملة، بهدف تدريب الشباب ليلحقوا بركب التطور الذي تسعى إليه الدولة المصرية، بالإضافة لتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم.

مركز جسور الثقافي يُنظم ورشة مكرمية

وفي سياق آخر، يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة مكرمية تُقدمها مارتينا لوثر، وذلك على مدار يومين بداية من يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، بالشراكة مع برنامج صلة الثقافي، داخل كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

تتضمن الورشة التعريف على فن المكرمية وأساسياته، بالإضافة إلى التدريب على الغُرز والأشكال المختلفة وصنع قطع فنية لتزيين حوائط المنزل، باستخدام الخيوط الملونة وابتكار ديكورات مميزة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.