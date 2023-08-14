إكسترا نيوز تستعرض مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بالعلمين

قالت لُما جبريل، مراسلة «إكسترا نيوز»، إن حدث اليوم بمدينة العلمين الجديدة، هو انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني، وعقدت بهدف المتابعة الدورية والمستمرة لمستجدات القضية الفلسطينية.

رؤية مصر والأردن وفلسطين تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت «جبريل»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البيان الختامي للقمة الثلاثية تم إصداره، وركز على أساسيات دائمة لرؤية مصر والأردن وفلسطين تجاه حلول القضية الفلسطينة من حل الدولتين وعودة اللاجئين والعودة إلى حدود ما قبل 1967، بجانب اتباع المرجعيات القانونية الدولية والعربية.

البيان الختامي للقمة الثلاثية

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، بأنَّ مخرجات القمة، وجهت العديد من الرسائل للجانب الإسرائيلي، كونه القوة الغاشمة في الأراضي الفلسطينية، وكافة التطورات بفلسطين تم تناولها على طاولة الحوار بين القادة الثلاث خلال اجتماعاتهم بمدينة العلمين الجديدة.