شباب وفتيات يتطوعون لتطوير مركز شباب الجناين بالسويس

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أعمال تطوير مركز شباب الجناين، من خلال عدد من الشباب والفتيات المتطوعين، وتضمنت نظافة ودهانات وتشجير، في إطار المشروعات المجتمعية، التي تقدمها داخل القرى الأكثر احتياجا، ضمن خطة الوزارة لدعم أندية التطوع بمراكز الشباب.

التعاون والانتماء بين أعضاء مركز الشباب

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إن المشروعات التطوعية التي تشهدها مراكز الشباب، خلقت جوا من التعاون والانتماء والولاء للمكان والحفاظ عليه، مشيرا إلى أن المشروع الذي نفذته إدارة الشباب بمركز شباب الجناين يهدف إلى توضيح أهمية العمل التطوعي وتشجيع الشباب عليه، والاستفادة من أوقات الفراغ.

اهتمام بمراكز شباب السويس

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن مراكز الشباب تشهد نشاطا واهتماما غير مسبوق، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس.